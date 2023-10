Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 18

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (18/10), exibe o filme “Bem-vindo, Doutor” após “Mulheres de Areia”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Bem-vindo, Doutor"

Um médico do Congo se muda com a família para um vilarejo no interior da França e precisa lidar com o medo e a rejeição dos moradores locais.

TRAILER "SESSÃO DA TARDE" DE HOJE

FICHA TÉCNICA DE "Bem-vindo, Doutor"