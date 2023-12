Quem é o avô de Paula em 'Paraíso Tropical'? Relembre o que acontece na novela

A novela 'Paraíso Tropical', reapresentada pela TV Globo no 'Vale a Pena Ver de Novo', tem como protagonistas as gêmeas Paula e Taís, ambas interpretadas por Alessandra Negrini. Entretanto, Paula não sabe da existência da irmã nem do avô — e que não é filha de Amélia (Susana Vieira).

Quem é o avô de Paula em Paraíso Tropical?

Já na segunda semana da novela, Paula terá que lidar com a morte da mãe e é nesse momento que o segredo será revelado a ela. Nos minutos finais de vida, a cafetina vai abrir o jogo e contar que a mocinha da novela tem um avô de sangue.

"Olha eu não posso ir embora com esse segredo dentro de mim. Não é justo, filha. Me desculpa. Paula, eu não sou sua mãe. Eu tinha que salvar você, filha. A sua mãe… eu não podia deixar ela fazer aquilo com você também", dirá Amélia.

A revelação vai ser chocante, e Paula escutará que precisa procurar o avô. A informação sobre a irmã, entretanto, não será repassada.

No decorrer da trama, ela vai descobrir a existência da irmã gêmea Taís, que na verdade não tem boas intenções, e que seu avô é Isidoro (Othon Bastos), um homem bom e generoso.

Legenda: Isidoro é o avô de Paula Foto: reprodução

Taís e Paula foram vendidas pela mãe, ainda quando eram crianças, para que ela sustentasse o próprio vício em drogas. Após certo tempo, a filha de Isidoro morreu de overdose e o avô fica sob a responsabilidade de cuidar de uma das netas.