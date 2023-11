Que horas começa 'Terra e Paixão'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (21)

A novela 'Terra e Paixão' desta terça-feira (21) vai ao ar às 20:30, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Caio descobre gravidez de Aline.

Resumo completo de 'Terra e Paixão' desta terça-feira

Angelina estranha a frieza de Agatha. Agatha propaga na mídia que Aline atirou em Antônio. Ramiro conta a Kelvin sobre a armação de Agatha e Antônio para incriminar Aline. Caio avisa a Antônio e Agatha que provará que a armação da família contra Aline.

Jussara enfrenta Agatha. Sidney ameaça Tadeu e sua família. Jussara termina o namoro com Gentil. Irene surpreende Antônio ao surgir no quarto do hospital. Caio comemora ao saber que Aline está esperando um filho seu.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:30, na Rede Globo.