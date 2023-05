Que horas começa o Masterchef hoje, terça-feira (30)?

O quarto episódio de Masterchef 2023 vai ao ar às 22h30, desta terça-feira (23), na Band TV. O programa também será transmitido pelo site da emissora (mediante cadastro) e pelo aplicativo Bandplay.

No episódio de hoje, os participantes vão encarar o desafio do baião de dois e a temida prova da confeitaria.

Desafio de hoje

Os 17 participantes que souberem valorizar o arroz e feijão, e entregarem um baião de dois cheio de sabor, escapam da prova de eliminação.

Os intermediários ainda poderão se salvar em um teste de pressão. Em um tempo apertado, eles terão que demonstrar muita técnica e precisão ao dividir um grande pedaço de bife ancho em três volumosos pedaços e entregá-los em três pontos perfeitos: malpassado, no ponto perfeito e bem passado.

No derradeiro desafio, um bolo feito de crepe com recheio e cobertura.

QUE HORAS COMEÇA 'MASTERCHEF' HOJE?

Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality 'Masterchef 2023' vai ao ar às terças-feiras a partir de 22h30. O programa é transmitido simultaneamente pelo site da emissora e pelo aplicativo Bandplay.

No dia seguinte, você pode assistir ao episódio completo no YouTube do MasterChef Brasil.