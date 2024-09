Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (30)

A novela 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira (30) vai ao ar às 18:15, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Os Leonel comemoram a notícia da gravidez de Quinota com Artur.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta segunda-feira

Os Leonel comemoram a notícia da gravidez de Quinota com Artur. Marcelo Gouveia ameaça Ariosto e afirma saber que foi ele o mandante do sequestro de Artur. Tia Salete questiona a Zefa Leonel se ela é a mãe de Margaridinha, e acaba passando mal. Caridade confronta Deodora, que se mostra irredutível sobre o despejo da chef. Benvinda visita com Nivalda o local de sua futura escola.

Artur implora para que Quinota explique o motivo de seu afastamento, e jura nunca ter se envolvido com Blandina. Deodora e Blandina acertam com Cira o serviço dos boatos contra Quinota. Fubá Mimoso se despede de Quintilha e deixa um bilhete para Zefa Leonel. Caridade interrompe o duelo entre Guilherme Tell e Nastácio. Blandina confessa seu amor por Artur.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:15, na Rede Globo.