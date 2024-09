Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (30)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (30) vai ao ar às 17:10, após 'Por Toda a Minha Vida'. Nesse capítulo, Rafael chama Serena para conversar.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Rafael chama Serena para conversar. José Aristides fica arrasado ao ver os dois juntos. Serena foge de Rafael e lhe pede para procurá-la somente quando não estiver mais casado com Cristina. Cristina fala para Dalila que ela cometeu um crime ao se fazer passar por outra pessoa e pode ser presa se contar tudo. Roberval e Dalila ficam com medo. Débora demite Zulmira. Rafael se oferece para levar Serena em casa. Serena hesita, mas aceita. Cristina vê Rafael passando de carro com Serena e fica furiosa. Felipe fala para Débora que não admite que demita Zulmira.

Mirna não cabe direito no vestido de Kátia, que vai ajustá-lo. Roberval confisca o dinheiro que Dalila ganhou de Cristina e promete que vai fazer algo de bom com ele. Sabina fala para Julian que sabe que ele gosta de Alexandra e diz que deveria esquecê-la se quiser auxiliar em seu tratamento. Felipe fala para Rafael que vai embora de casa se Zulmira for demitida. Serena pergunta ao espírito de Luna se Cristina gostava dela. Luna chora e não responde nada. Serena decide fazer outra regressão para descobrir qual o papel que Cristina teve na vida de Luna.

Rafael pergunta a Zulmira por que se revoltou com Débora. Zulmira explica que não suportou saber que a vida de Ivan poderia ser estragada. Julian admite para Sabina que ama Alexandra, mas que não permitirá que isso interfira no tratamento. Cristina percebe que Zulmira está prestes a revelar sua ligação com Ivan a Rafael e pede que Débora esqueça tudo. Débora abraça Zulmira e finge que a perdoa. Cristina vai conversar com Ivan no quarto dele, mas ouve Rafael se aproximando e se esconde no armário. Rafael sente o perfume de Cristina no quarto de Ivan e estranha.

Zulmira vê Cristina no quarto de Ivan e fica horrorizada. Cristina ameaça Zulmira, avisando que vai prejudicá-la se contar alguma coisa. Zulmira promete a Ivan que não dirá nada. Serena explica para Julian que quer saber se Cristina teria sido capaz de fazer mal a Luna. Raul conta para Rafael que as terras do roseiral têm muito minério de ferro e a mineradora está querendo comprá-las. Rafael fica ofendido com a proposta de Raul. Cristina aconselha Rafael a aceitar a proposta. Rafael fica furioso com Cristina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.