Que horas começa 'Elas Por Elas'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (9)

A novela 'Elas Por Elas' desta terça-feira (9) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Mário encontra prova de que incêndio foi criminoso.

Resumo completo de 'Elas Por Elas' desta terça-feira

Carlinhos passa mal com a fumaça e alerta Ísis, que corre para o abrigo com Giovanni, Adriana, Jonas e Marlene. Ísis e Giovanni tentam resgatar Carlinhos, mas acabam presos no incêndio. Sérgio questiona se Helena é a responsável pelo ocorrido. Carlinhos, Ísis, Giovanni e os cães são atendidos. Cris e Adriana desconfiam de Helena.

Lara se oferece para ajudar Ísis e Adriana. Mário encontra uma prova de que o incêndio foi criminoso, e Sérgio reconhece o canivete de Fagundes. Carol apoia Carlinhos. Sérgio confronta Helena e Fagundes. Ísis exige que Giovanni escolha entre ela ou Helena.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.