Previsão do signo de Câncer para hoje, 9 de outubro

A Lua amanhece no signo de Sagitário em conflito com Urano, trazendo uma inquietação no início do dia. Com Júpiter, regente de Sagitário, iniciando seu movimento retrógrado, é importante evitar situações que possam te tirar do eixo. Esteja atenta aos impulsos e tenha cuidado com os exageros, pois a tendência é que as emoções fiquem um pouco fora de controle.



Mais tarde, a Lua chega em Capricórnio, trazendo uma mudança de energia. As emoções podem estar fervendo, e talvez você sinta uma irritação ou algo te incomodando profundamente. No entanto, o dia pede maturidade. Não vale a pena se perder em dramas ou em situações que te desestabilizam. Agora é o momento de tomar as rédeas da sua vida, fazendo escolhas conscientes e sábias. Aproveite a energia capricorniana para focar no que é realmente importante, mantendo a cabeça no lugar e agindo com responsabilidade. O amadurecimento será a chave para lidar com os desafios de hoje e transformar qualquer desconforto em crescimento.

Signo de Câncer hoje

As emoções estão à flor da pele e o dia pode começar com uma sensação de inquietação. Evite exagerar nas reações e busque o equilíbrio. À tarde, a entrada da Lua em Capricórnio te ajudará a encontrar a força para lidar com os desafios dos seus relacionamentos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.