CAPTEI: Do Grão à Xícara: A Fascinante Trajetória do Café no Ceará

Na manhã de terça-feira, 8, o Museu da Indústria se tornou cenário para o lançamento da exposição "Caminhos do Café no Ceará". Promovida pelo SESI Ceará e pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), em colaboração com o Sindicato das Indústrias de Torrefação e Moagem de Café no Estado do Ceará (Sindicafé), e com patrocínio do Grupo 3corações via Lei Rouanet, a exposição é um verdadeiro mergulho histórico, cultural e sensorial no universo do café.

Legenda: Pedro Lima, Ricardo Cavalcante e Luís Carlos Sabadia Foto: LC Moreira

Estive por lá e constatei que a exposição nos convida a viajar pela história do café, desde sua chegada ao Brasil e ao Ceará há mais de 200 anos, até a importância econômica que esta bebida conquistou durante o século XIX no estado cearense.

Legenda: "Caminhos do Café no Ceará" Foto: LC Moreira

Legenda: "Caminhos do Café no Ceará" Foto: LC Moreira

"Caminhos do Café no Ceará" também destaca a nova fase da cultura cafeeira na região, com o resgate do cultivo de café de sombra e a promoção de práticas ecológicas e sustentáveis nas áreas serranas. Esta reinvenção da cultura cafeeira tem ganhado relevância não apenas pela preservação ambiental, mas também por enriquecer o legado histórico do estado com novos elementos contemporâneos.

Legenda: Nova fase do café Foto: LC Moreira

A experiência completa da visitação une história, cultura e sustentabilidade. Uma parada obrigatória para os entusiastas do café e todas as pessoas interessadas em compreender mais sobre as tradições e inovações que manter o Ceará como um espaço vital na rota do café brasileiro.

Legenda: Luís Carlos Sabadia e Carol Teodoro Foto: LC Moreira

Luis Carlos Sabadia, gestor do Museu da Indústria, compara a exposição a

“uma boa mesa rodeada de amigos, café quentinho feito na hora e uma boa conversa. Convidamos todos a tomar um café conosco e conhecer mais sobre a história da indústria no Ceará”

Convite aceito!

Legenda: Ricardo Cavalcante, Luís Carlos Sabadia, Jeritza Gurgel, Milene Pereira e Pedro Lima Foto: LC Moreira

Agora veja nas fotos captadas por LC Moreira que já conferiu a mostra:

