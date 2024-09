Previsão do signo de Áries para hoje, 26 de setembro

Hoje, Mercúrio conversa com Plutão, e isso pode trazer à tona uma certa intolerância em relação ao que não está funcionando. Uma porta pode se fechar, uma ideia pode morrer, mas isso não precisa ser visto como o fim, e sim como uma oportunidade para reavaliar e tomar decisões estratégicas. Use sua inteligência com responsabilidade, sendo estratégico em suas ações e decisões.



Este é um momento em que a mente precisa estar afiada e prática, focada em resolver ou finalizar o que está pendente. Depois, Mercúrio chega em Libra, trazendo a necessidade de equilíbrio, mas também exigindo que você seja claro e assertivo em suas escolhas. Cabe a você agir com sabedoria, usar sua mente e resolver o que precisa ser resolvido, colocando um ponto final, se necessário, em situações que já não têm mais espaço para crescer.

Signo de Áries hoje

Mercúrio conversa com Plutão, trazendo à tona questões de trabalho e carreira que precisam ser resolvidas com firmeza. Pode ser que você precise finalizar um acordo ou encerrar uma situação que não está mais alinhada com seus objetivos profissionais. Mas a temporada de Mercúrio em Libra abrirá novas possibilidades de parcerias e acordos. Não tenha medo de fechar uma porta para abrir outra mais promissora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.