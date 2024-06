Previsão do signo de Áries para hoje, 25 de junho

Todo dia é dia de recomeçar. Se você anda se sentindo perdido ou sem foco, os próximos dias vão te ajudar a fazer o que precisa ser feito. Sinto que tudo tende a fluir da melhor forma. O céu está pedindo ajustes, reparos e consertos. E se hoje você for surpreendido com algum acontecimento que não estava no script, tente manter a calma. Quando a Lua cheia no signo de Aquário bate de frente com Urano em Touro, as surpresas chegam e nem sempre são agradáveis, mas quebrar as resistências é o grande aprendizado do momento. E se for desafiador, não se desespere, pois é exatamente aí que existe a necessidade de mudança.

Signo de Áries hoje

Continue focado nas suas metas para o futuro, ariano(a). Lembre-se que tudo tem o seu tempo, não tente apressar as coisas. Hoje você vai se sentir mais confiante. Sinto que você pode ser surpreendido com uma despesa extra ou com alguma notícia que possa abalar suas finanças.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.