Previsão do signo de Áries para hoje, 21 de maio

Signo de Áries hoje

Nos últimos dias, o trânsito de Mercúrio retrógrado vem causando alguns desentendimentos, imprevistos e outras situações inesperadas. Por isso, nos sentimos mais confusos neste momento - não exatamente para tomar alguma decisão, mas certa dificuldade para raciocinar com clareza. Esse incômodo pode se tornar mais evidente agora, porque o Sol encontra Mercúrio, amplificando a influência da retrogradação. Porém, não podemos apenas olhar para os desafios trazidos por esse fenômeno. Assim como todas as situações desafiadoras, o trânsito de Mercúrio junto ao Sol também nos ajuda a refletir, revisar e perceber algumas coisas que estamos prestando atenção em nosso dia a dia. Sendo assim, podemos aproveitar a oportunidade de revisar nossas prioridades e organizar melhor o dia a dia.Tenha cuidado com extremismos, porque a conjunção que se forma entre o Sol e Mercúrio retrógrado em Gêmeos pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.