Polícia cumpre mandado de busca na casa de Marilyn Manson

Autoridades policiais cumpriram um mandado de busca na casa do roqueiro Marilyn Manson, nesta segunda-feira (29), após diversas acusações de abuso sexual e psicológico contra o cantor. As informações são do G1.

Mais detalhes sobre a busca, no entanto, não foram revelados.

A polícia de Los Angeles abriu investigação contra Manson em janeiro deste ano, para apurar acusações de abuso e violência doméstica. No começo do mês, quatro mulheres acusaram o cantor de abuso.

"O Escritório de Vítimas Especiais do Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles está investigando alegações de violência doméstica envolvendo o Sr. Brian Warner, também conhecido como 'Marilyn Manson'. Os incidentes ocorreram entre 2009 e 2011, quando o Sr. Warner morava na cidade de West Hollywood", disse a polícia americana em um comunicado.

Segundo as vítimas, o roqueiro as prendia por "mau comportamento" numa cabine de vidro em seu apartamento, em West Hollywood. Os depoimentos foram concedidos à revista por Ashley Walters, ex-funcionária do músico, e por Ashley Morgan Smithline, Evan Rachel Wood e Sarah McNeilly, ex-namoradas.

Cela de tortura

Walters foi quem revelou que Manson utilizava cabine como “cela de tortura”. Apertado e à prova de som, o local ficava no canto de uma sala do apartamento dele e era utilizado para prender as vítimas por horas caso elas fizessem algo que o desagradasse.

Em fevereiro deste ano, a atriz Evan Rachel Wood denunciou abusos por parte do cantor, com quem teve um relacionamento entre entre 2006 e 2010. Na ocasião, ele rebateu as acusações classificando as alegações da atriz como “distorções horríveis da realidade”.

