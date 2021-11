Marilyn Manson prendia mulheres em cabine apertada e à prova de som, relatam vítimas

Quatro mulheres denunciaram à edição norte-americana da Rolling Stone que o roqueiro Marilyn Manson, que já acumula mais de 15 acusações de abuso sexual, as prendia por “mau comportamento” numa cabine de vidro em seu apartamento, em West Hollywood.

Os depoimentos foram concedidos à revista por Ashley Walters, ex-funcionária do músico, e por Ashley Morgan Smithline, Evan Rachel Wood e Sarah McNeilly, ex-namoradas.

Walters foi quem revelou que Manson utilizava cabine como “cela de tortura”. Apertado e à prova de som, o local ficava no canto de uma sala do apartamento dele e era utilizado para prender as vítimas por horas caso elas fizessem algo que o desagradasse.

Segundo a Rolling Stone, o próprio artista já mencionou publicamente a cela numa entrevista em 2012. “Se alguém se portar mal, posso prendê-la ali [na cela], que é à prova de som”, disse à época. Ele se referia ao lugar como “quarto das meninas más”.

Forma de punição

Segundo Walters, primeiro, Manson fazia parecer que a ideia era “legal”. “Depois, usava como forma de punição. Mesmo que gritasse, ninguém podia me ouvir. Você lutava e ele gostava dessa reação. Aprendi a não lutar, porque isso dava a ele o que ele queria. Então, acabava indo para algum outro lugar dentro da minha cabeça”, contou ela à revista.

Quem também detalhou a rotina de violência foi Sarah McNeilly, ex-namorada. Ela disse que foi presa por ter falado a Manson sobre um ex-namorado: “Foi absolutamente assustador, porque ali a máscara caiu e foi possível ver o que ele era capaz [de fazer]”.

Acusações

Brian Warner, como se chama verdadeiramente Marilyn Manson, está sendo processado por Ashley Walters, dentre outros crimes, por agressão sexual, importunação sexual, assédio sexual e estresse emocional aplicado intencionalmente.

Além dela, ainda segundo a Rolling Stone, também acusam o músico a atriz Esmé Bianco, de ‘Game of Thrones’, e Evan Rachel Wood, de ‘Westworld’. De acordo com o jornal O Globo, Bianco já relatou publicamente ter sofrido estupros, xingamentos, mordidas, cortes e choques. Além disso, contou que chegou a ser perseguida por Manson com um machado.

Wood, por sua vez, usou as redes sociais no início deste ano para desabafar sobre os abusos sofridos: “Eu sofria lavagem cerebral e fui manipulada à submissão. Estou cansada de viver com medo da retaliação, difamação ou de chantagens. Estou aqui para expor esse homem perigoso e denunciar às indústrias que o permitem atuar, antes que ele arruíne mais vidas”, declarou ela à época da confissão.

No mesmo dia que Wood foi a público, Manson publicou em sua conta no Instagram uma nota dizendo que as acusações eram “horríveis distorções da realidade”. Alegou ainda que seus relacionamentos íntimos “sempre foram inteiramente consensuais”. Ele não voltou a publicar na conta desde então.

