Morre Mário César Camargo, ator de ‘Chocolate com Pimenta’

O ator Márcio César Camargo, 75, que atuou nas novelas 'Chocolate com Pimenta' e 'Terra Nostra', da Rede Globo, morreu após sofrer um mal súbito e cair na rua, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (10).

Segundo o G1, Camargo nasceu em Marília, no interior de São Paulo, mas morava em BH desde 1988.

O corpo do artista está sendo velado no Teatro Marília, em BH, e será enterrado no Bosque da Esperança, nesta quarta-feira (12).

Carreira

Mário César já participou de diferentes produções da Rede Globo. A última foi interpretando Timóteo, na série 'Supermax', de 2016.

Antes disso, o ator participou da série 'Sob Nova Direção' (2005) e das novelas 'Insensato Coração' (2011), 'Começar de Novo' (2004), 'Coração de Estudante' (2002) e 'Terra Nostra' (1999).

Em 'Chocolate com Pimenta' (2003), que está sendo reprisada atualmente, ele fez uma ponta especial como um maquinista de um trem.

No teatro, Mário fez sucesso nas peças 'Bella Ciao', na década de 80, e 'Rei Lear'.