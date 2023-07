Jaden Smith revela que a mãe introduziu psicodélicos à família em evento nos EUA

Jaden Smith revelou que a mãe, Jada Pinkett Smith, introduziu o resto da família aos psicodélicos, segundo o jornal britânico Independent. O ator e rapper norte-americano de 24 anos ainda contou, durante a conferência de Ciências Psicodélicas, em Denver, Colorado, nos Estados Unidos, na semana passada, que as substâncias ajudaram a criar laços entre ele e seus irmãos.

"Acho que foi minha mãe, na verdade, que foi realmente a primeira a dar esse passo para a família. Foi apenas ela por um tempo muito, muito longo", disse Jaden, acrescentando que, eventualmente, os outros membros da família encontraram as substâncias individualmente.

De acordo com o filho de Will Smith, os psicodélicos o ajudaram a criar laços mais profundos com sua irmã, Willow, de 22, com o irmão do meio Trey, de 30.

"Irmãos podem discutir tanto e brigar tanto, e Deus sabe que eu e meus irmãos fizemos muito disso no passado. Mas o nível de amor e empatia que posso sentir por eles dentro das experiências [psicodélicas] e fora das experiências tem sido algo profundo e bonito", falou o ator.

Uso recreativo

As drogas psicodélicas ainda são ilegais na maioria dos Estados Unidos, com os estados de Colorado e Oregon legalizando-as parcialmente. No Colorado, os cogumelos psicodélicos são legais para uso recreativo.

A atriz Jada Smith já discutiu sobre sua experiência com psicodélicos em um episódio de novembro de 2021 do Red Table Talk, o antigo talk show do Facebook Watch que ela apresentou com sua mãe Adrienne Banfield-Norris e Willow.

"Lutei contra a depressão por tanto tempo. E a coisa sobre a planta medicinal é que ajuda você a se sentir melhor, mas também resolve os problemas de como você chegou lá em primeiro lugar", contou ela, na época.