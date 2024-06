Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (25/6)

Todo dia é dia de recomeçar. Se você anda se sentindo perdido ou sem foco, os próximos dias vão te ajudar a fazer o que precisa ser feito. Sinto que tudo tende a fluir da melhor forma. O céu está pedindo ajustes, reparos e consertos. E se hoje você for surpreendido com algum acontecimento que não estava no script, tente manter a calma. Quando a Lua cheia no signo de Aquário bate de frente com Urano em Touro, as surpresas chegam e nem sempre são agradáveis, mas quebrar as resistências é o grande aprendizado do momento. E se for desafiador, não se desespere, pois é exatamente aí que existe a necessidade de mudança.

Áries

Continue focado nas suas metas para o futuro, ariano(a). Lembre-se que tudo tem o seu tempo, não tente apressar as coisas. Hoje você vai se sentir mais confiante. Sinto que você pode ser surpreendido com uma despesa extra ou com alguma notícia que possa abalar suas finanças.

Touro

Se existe uma dor profunda, entre em contato com ela. Hoje você pode se sentir mais aliviado. Hoje o universo pode te dar uma chacoalhada. Ou muda ou muda. Não existe outra opção. Tudo depende de você. Deixe os medos de lado.

Gêmeos

Como estão suas amizades ou grupos que você faz parte? Continue investindo nas relações, você não é uma ilha. Tente romper com qualquer sentimento que te impede o crescimento e expansão. Cuide da sua individualidade.

Câncer

Você anda se esforçando muito tentando atingir uma meta profissional ou alguma ambição. Continue paciente, pois você também está aprendendo sobre o tempo. Hoje você pode sentir o gostinho do reconhecimento. E se tiver que desapegar ou romper com alguma situação, deixe ir. Vai ser melhor para você.

Leão

Hoje você pode compreender que existe um caminho melhor e que você é capaz de seguir rumo ao desconhecido sem medo. E se você tiver que lidar com uma mudança de rota ou de parceria, não se desespere. Não resista as mudanças, escolha o caminho que ressoe com a sua verdade.

Virgem

Tente desapegar de alguns sentimentos, virginiano(a). Não adianta viver constantemente se mutilando por acontecimentos do passado. Chegou a hora de romper com padrões, pensamentos e ideias que estão lhe aprisionando. Passe para a próxima fase.

Libra

Manter um relacionamento com equilíbrio é sua grande questão no momento. Tente criar novas relações sem dependência. E se algum acontecimento no seu dia te incomodar, especialmente envolvendo filhos ou criatividade, reflita sobre ele. Você está tendo que rever seu conceito de segurança.

Escorpião

Se você anda sofrendo com a falta de uma rotina organizada, hoje pode ser aquele dia de resolver e compreender como estabelecer uma rotina equilibrada. Seu ambiente doméstico pode tentar te tirar do prumo, mas siga firme mesmo que o outro tente te desestabilizar.

Sagitário

Hoje pode ser aquele dia de exercitar a sua criatividade, autoestima e originalidade. Sinto que o seu dia pode ser bem movimentado. Não permita que os acontecimentos inesperados te abalem. Pode ser que o seu dia não seja como você planejou.

Capricórnio

Sua força está sendo testada, capricorniano(a). Mas eu sei que você continua firme. Hoje pode ser aquele dia que mais uma vez sua segurança será colocada a prova e dessa vez sua autoconfiança pode estremecer. Mas siga firme e consciente do seu valor e poder criativo.

Aquário

A lua está no seu signo e vai conversar de forma desarmoniosa com Urano, seu planeta regente. Hoje você vai se sentir mais inquieto, a mente mais acelerada. E se algum acontecimento chegar e tentar abalar suas estruturas, deixa desmoronar. Apenas observe o que não cabe mais na sua vida.

Peixes

Chegou a hora de romper com ideias antigas. Sinto que muitas vezes você não tem consciência das crenças e ideias que estão moldando sua vida. Tudo que está acontecendo no momento é para que você se organize financeiramente, pois a organização financeira vai te proporcionar o conforto desejado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.