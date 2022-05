Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (27/5)

Aquário

Hoje o início da madrugada é marcado pelo ingresso da Lua em Touro, o que desperta mais estabilidade emocional e faz com que encontremos conforto no clima familiar. Sendo assim, uma dica interessante para hoje é fazer algo com quem vive com você, como compartilhar uma refeição ou ver um filme que vocês gostem, deixando o celular de lado. Caso você more sozinho ou esteja com saudade de uma pessoa específica, as ligações de vídeo são uma forma de amenizar o distanciamento que estamos vivendo. Conectar-se com o outro é muito importante no contexto atual, porque esses pequenos esforços possibilitam momentos de descontração, em que conseguimos desacelerar os pensamentos e nos desconectar das preocupações por alguns instantes. Dessa forma, você consegue lidar melhor com as fortes energias arianas que estão nos influenciando, despertadas pelo posicionamento de Marte, Vênus e Júpiter, que podem gerar uma postura impaciente.A ansiedade despertada pelo posicionamento da Lua em Áries nos últimos dias pode ter te deixado mal humorado. A entrada desse astro em Touro te leva a perceber a importância de uma rotina mais tranquila. Tenha cuidado para buscar equilíbrio nesse sentido e não se exaurir com cobranças profissionais. Busque resolver o que for possível hoje, para ter um fim de semana mais tranquilo.Hoje você se sente facilmente irritado por qualquer acontecimento que não ocorrer de acordo com as suas expectativas. Sabendo disso, procure ser resiliente para lidar com os imprevistos diários. Em sua vida afetiva, você consegue se conectar com quem ama, caso tenha paciência para dialogar.A entrada da Lua em Touro faz com que você perceba a importância de fazer as coisas com presença, calma e atenção. Nem sempre tudo que você pode fazer, é algo que realmente lhe convém, como diz o ditado.A entrada da Lua em Touro te convida a refletir sobre os hábitos que não tem sido construtivos para você. Aproveite esse momento para deixar ir tudo aquilo que tem impedido o seu crescimento. Não seja resistente a essas mudanças, porque em algum momento será impossível evitar as consequências.Além de ser um momento favorável para cuidar de você esteticamente, você também pode aproveitar a influência de Touro para curtir as coisas da vida com mais presença. Aproveite as refeições com atenção, deixando de lado o celular e a TV. Fazer um detox das redes sociais pode ser muito benéfico hoje.Aproveite esse fim de semana para planejar algo inusitado com a sua família. Isso ajuda vocês a se conectarem a renovar o clima em casa. A presença do seu planeta regente em Touro volta a sua atenção para a necessidade de cuidar mais de si mesmo. Perceba o que você tem negligenciado, seja em relação à estética, à alimentação ou à sua saúde emocional.Apesar da influência do trânsito da Lua por Touro despertar mais serenidade, você deve ter cuidado para não gerar discussões desnecessárias geradas por sua teimosia. Muitas vezes, você pode ser inflexível com relação a novas ideias, querendo que tudo seja feito à sua maneira. Uma mudança de postura pode te surpreender.O ingresso da Lua em Touro te ajuda a acalmar a mente e a buscar mais estabilidade. Por isso, esse é um bom momento para resolver as pendências que ficaram nessa semana, principalmente se alguma discussão tiver acontecido envolvendo as pessoas que moram com você. Fazer alguma atividade de lazer juntos ajuda a melhorar o clima.A Lua está próxima a formar um sextil com Netuno (seu planeta regente) em Peixes, que nos deixa mais sensíveis e disponíveis emocionalmente. Aproveite essa noite para ter um momento romântico com quem você se relaciona. Para os solteiros, a dica é fazer algo mais calmo com os amigos.Os trânsitos astrológicos desse momento voltam a sua atenção para a suas amizades. Reflita sobre aquelas que têm sido construtivas e as que podem estar te desviando do seu foco. Além disso, pense sobre as necessidades básicas que você tem negligenciado, como o cuidado com o corpo e com a alimentação.A presença da Lua em Touro te convida a refletir sobre aquilo que tem sido um peso em sua rotina e que precisa de transformação. As energias do encontro desse astro com Urano, que acontece amanhã, te ajuda a ter ideias inovadoras para fazer essas mudanças. Lembre-se que para crescer é preciso se desprender de crenças e de comportamentos limitantes.Os nativos de Áries são especialmente afetados pela conjuntura astrológica atual. Tome muito cuidado para não deixar que seus impulsos tomem conta de você, te levando a falar o que não deveria em momentos estressantes. Esse comportamento pode magoar pessoas amadas e causar problemas em seu trabalho.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.