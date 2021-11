Enquete A Fazenda: Rico, Solange ou Valentina? Quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?

Rico Melquiades, Solange Gomes e Valentina Francavilla foram indicados para a nona Roça de "A Fazenda 13", na noite desta terça-feira (16). Um dos três vai se livrar da berlinda ao ganhar a Prova do Fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (17).

Já os dois que perderem a disputa vão encarar Aline Mineiro na votação popular. O nome do nono eliminado será revelado na quinta-feira (18), ao vivo, pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a formação da Roça?

Dynho Alves, que ganhou a Prova de Fogo, abriu o Lampião do Poder. O funkeiro leu os poderes e ficou com o amarelo, entregando o vermelho, escolhido por votação popular no TikTok, para MC Gui.

Na sequência, o fazendeiro da semana, Gui Araujo, indicou Aline Mineiro para a berlinda. Depois, os peões começaram a votação.

Quem votou em quem?

Aline Mineiro (voto peso dois, por causa de uma atividade que deu esse direito a ela) - Dynho Alves

Rico Melquiades - Dynho Alves

MC Gui - Rico Melquiades

Valentina Francavilla - Rico Melquiades

Dynho Alves - Rico Melquiades

Solange Gomes - Valentina Francavilla

Bil Araújo - Rico Melquiades

Dayane Mello - Rico Melquiades

Mileide Mihaile - Valentina Francavilla

Sthe Matos - Rico Melquiades

Marina Ferrari - Dynho Alves

Rico Melquiades foi o mais votado pelos peões e puxou Dayane Mello para a Roça. Em seguida, foi realizada a dinâmica do "Resta Um"

Quem salvou quem no "Resta Um"?

Dynho Alves estava salvo da berlinda por causa de uma atividade que deu esse direito a ele.

Dayane Mello - Valentina Francavilla

Valentina Francavilla - MC Gui

MC Gui - Sthe Matos

Sthe Matos - Mileide Mihailde

Mileide Mihailde - Bil Araújo

Bil Araújo - Marina Ferrari

Solange Gomes sobrou na dinâmica. Dynho Alves leu o Poder da Chama Amarela e trocou um dos roceiros por um peão da sede. Ele tirou Dayane Mello e colocou Valentina Francavilla

MC Gui, que ganhou o Poder da Chama Vermelha de Dynho Alves, teve a missão de escolher um roceiro para não ser vetado da Prova do Fazendeiro. Ele optou por Valentina Francavilla.

Solange Gomes, quarta roceira, vetou Aline Mineiro da disputa pelo chapéu de fazendeiro, que vai direto para a votação popular, na quinta-feira (18).