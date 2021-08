Chico Buarque vai casar com a advogada Caroline Proner

Após quatro anos de relacionamento, Chico Buarque, de 77 anos, anunciou que vai se casar com a advogada e professora universitária Caroline Proner, 47 anos. Os nomes do casal aparecem no Diário Oficial da Justiça do Rio de Janeiro, na semana passada.

A publicação foi feita pelo cartório do 3º Distrito de Petrópolis, na região serrana do estado. Segundo a oficial registradora, Patricia Baranda, todos os documentos exigidos por lei foram apresentados. "Quem souber de algum impedimento, acuse-o na forma da lei".

O namoro entre o cantor e compositor e a docente da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) começou durante os encontros realizados para a definição da candidatura para presidente de Lula nas eleições de 2018.

Chico já foi casado anteriormente com a atriz Marieta Severo, 74 anos, com quem teve três filhos, Helena, Sílvia e Luísa. Os dois ficaram juntos por 33 anos e se separaram em 1999. Antes de Carolina, o artista namorou a cantora Thais Gulin, 41 anos, por cinco anos.

Já Proner é mãe de Francisco, 21, e Bárbara, 20, de relacionamentos anteriores. No ano passado, ela virou avó pela primeira vez.