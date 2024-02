Atriz Poonam Pandey fingiu a própria morte para alertar sobre câncer cervical

Um dia após o anúncio da morte da atriz e modelo indiana Poonam Pandey , a artista voltou às redes sociais neste sábado (3). “Estou viva”, disse ela no começo do vídeo publicado no Instagram. A atriz de Bollywood fingiu a própria morte para aumentar a conscientização sobre o câncer cervical.

“Sinto-me compelida a compartilhar algo significativo com todos vocês - estou aqui, viva. O câncer cervical não me levou, mas tragicamente, ceifou a vida de milhares de mulheres devido à falta de conhecimento sobre como lidar com essa doença. Ao contrário de alguns outros tipos de câncer, o câncer cervical é completamente prevenível”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

No texto, a artista defende a “conscientização crítica” sobre a doença e a garantia de que as mulheres tenham informação sobre as medidas que podem ser adotadas. “A chave está na vacina contra o HPV e nos exames de detecção precoce. Temos os meios para garantir que ninguém perca a vida para essa doença.”