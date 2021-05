UFC e UECE oferecem cursos gratuitos de astronomia para alunos e professores do ensino médio

De 9 a 31 de julho, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Estadual do Ceará (UECE) promovem a IV Escola de Física Teórica do Ceará: a Universidade Indo à Escola, com o objetivo de estimular conhecimentos básicos sobre buracos negros, física de partículas, astrofísica, astronomia, nanociência, nanotecnologia, biofísica, história da física e mecânica quântica. As inscrições estão disponíveis de 24 de maio a 27 de junho, no site do evento.

A edição de 2021 será destinada a estudantes e professores do ensino médio, e é a primeira realizada em formato remoto. “Como antigamente era presencial, então tinha uma dificuldade de transportar e ficar responsável por levar presencialmente, porque era na serra, em Pacoti. As pessoas viajavam para lá e faziam parte do curso”, explica o coordenador-geral e professor do Departamento de Física da UFC, Geová Alencar.

Os cursos são divididos em dois níveis:

básico, com oito formações disponíveis, e

avançado, com três, sendo este último destinado a professores.

No entanto, a escolha fica a critério do participante. Cada inscrito pode selecionar quatro cursos, de acordo com a sua prioridade. A proposta das aulas é que sejam dinâmicas, com interação direta entre professores e alunos, além de utilizar listas de exercícios e monitores para esclarecer dúvidas.

Número de vagas e certificados

Serão disponibilizadas 200 vagas para cada curso, mas a expectativa é que as inscrições passem desse número. Todas as formações dispõem de certificados, mas é possível ainda conquistar uma segunda declaração de conclusão.

“A gente vai emitir também um certificado de distinção. Ao final dos cursos, será feita uma prova opcional para quem quiser receber essa distinção”, informa o professor.

O principal objetivo da IV Escola de Física Teórica do Ceará é “levar um conhecimento de ponta. Se você observar os temas das aulas são temas de pesquisas atuais. A gente vai falar de física de buracos negros, a gente vai falar de nanociência, então o objetivo é levar esses temas de pesquisas bem atuais para toda a rede de ensino médio do Estado Ceará”, destaca Alencar.

Contra o negacionismo

Além disso, o professor esclarece que a oportunidade vem em um momento que se faz necessária a ampla divulgação científica. “A gente está vivendo uma época muito negacionista da ciência, então a gente achou que consegue alcançar muitas escolas, sendo remoto, para fazer esse papel de divulgação da ciência e da pesquisa científica”.

A palestra de abertura, que acontece no dia 9 de julho, às 19h, terá como convidado o Prof. Luiz Davidovich, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e presidente da Academia Brasileira de Ciências. Ele falará sobre o tema “O mundo dos quanta: dos sonhos de Einstein aos computadores quânticos”. A programação semanal, aos sábados, das 9h às 12h e das 14h às 17h, totalizará 12 horas para cada curso.

Programação

Cursos de nível básico (pré-requisito: matemática do ensino médio)

Dias 10/7, 17/7, 24/7 e 31/7 ‒ manhã, das 9h às 12h

Astrofísica Estelar: uma breve introdução ‒ Daniel Brito de Freitas (UFC)

Nanociência & nanotecnologia ‒ Antonio Gomes Souza Filho (UFC)

Física de partículas e a nova força da natureza ‒ Job Saraiva (UFCA)

Física de células vivas e matéria mole ‒ Cláudio Nunes Lucas de Oliveira e Jeanlex Soares de Sousa (UFC)

Dias 10/7, 17/7, 24/7 e 31/7 ‒ tarde, das 14h às 17h

Física de buracos negros ‒ Ivan Jardim (URCA)

História da física ‒ Saulo Davi Soares e Reis (UFC)

Princípios de mecânica quântica e aplicações ‒ João Milton Pereira Júnior (UFC)

Introdução à astronomia geral ‒ Demerval Carneiro e Heliomárzio Rodrigues Moreira (Planetário Rubens Azevedo/Seara da Ciência da UFC)

Cursos de nível avançado (pré-requisito: Cálculo I)

Dias 10/7, 17/7, 24/7 e 31/7 ‒ manhã, das 9h às 12h

Nanociência & nanotecnologia ‒ Eduardo Bedê Barros (UFC)

Dias 10/7, 17/7, 24/7 e 31/7 ‒ tarde, das 14h às 17h

Física de buracos negros ‒ José Euclides Gomes da Silva (UFCA)

Princípios de mecânica quântica e aplicações ‒ Raimundo Nogueira Costa Filho (UFC)