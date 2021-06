Tecnologia: Google lança versão brasileira de plataforma gratuita que ensina programação

Já bastante conhecida entre programadores e estudantes de tecnologia, a Grasshopper, plataforma do Google, ganhou nesta semana a versão brasileira – até então, o conteúdo era disponibilizado nos idiomas inglês e espanhol. A Grasshopper ensina gratuitamente, de forma divertida e interativa, aspirantes a desenvolvedores a conhecerem um pouco mais sobre esse universo.

Desenvolvida pela Área 120, incubadora de projetos experimentais do Google, inicialmente a versão em português vai focar no ensino da linguagem JavaScript. Os conteúdos são passados por meio de jogos e lições interativas. O objetivo é “remover as barreiras que limitam o acesso à educação e preparar adultos e jovens para carreiras que utilizam a programação”, segundo a companhia.

“Programar está se tornando uma habilidade essencial no mercado de trabalho, e queremos que todos possam aprender sobre isso. O aplicativo oferece um ambiente de aprendizagem centrado em quem está começando — ou quer começar — a entender o mundo da programação”, diz Susana Ayarza, diretora de marketing do Google.

A plataforma integra a iniciativa “Cresça com o Google”, que reúne vários programas da companhia para o desenvolvimento de pessoas e negócios, e pode ser acessada tanto por meio do aplicativo para celular quanto em computadores, notebooks e tablets. Quem possui smartphones com iOS, no entanto, deverá esperar para utilizar o app Grasshopper por enquanto, já que ainda não há previsão de lançamento para uso neste sistema operacional.