Enem 2021: última etapa de provas acontece no domingo (28); saiba como se preparar

Após responder questões das áreas de humanas, linguagem e redação, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) enfrentam no próximo domingo, 28, mais perguntas, dessa vez com questões relacionadas a ciências da natureza, matemática e suas tecnologias.

A psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Elaine Cristina Coelho de Campos, aconselha que nos dias que antecedem a prova os participantes revisem os assuntos estudados ao longo do tempo e, acima de tudo, se mantenham calmos e confiante. A ansiedade e o receio de não conseguirem uma boa pontuação ou não ingressarem no curso e na faculdade que desejam podem atrapalhar no momento da resolução das questões.

"Estipular períodos de estudo é respeitar a sua saúde mental e isso é fundamental para evitar crises de ansiedade e, assim, conseguir manter a calma em momentos de pressão como a hora de executar uma prova tão importante como o Enem ou um vestibular", recomenda.

Além da preparação física e mental, revisar os conteúdos é comum entre os participantes. Apesar dos obstáculos vividos ao longo deste ano pandêmico e todo o tempo longe das salas de aula, os estudantes podem contar com conteúdos on-line, aulões, revisões e dicas disponibilizados gratuitamente por instituições que visam ajudar no desempenho dos participantes.

Um exemplo disso é a edtech Stoodi, que preparou a “Temporada Turbo Enem”, uma ação gratuita para os estudantes que quiserem rever os assuntos. O material reúne aulas e revisões ao vivo sobre os principais temas do exame. Os interessados podem se inscrever através do site.

Existem também, os diversos canais no YouTube que podem auxiliar os estudantes nesta reta final. O Canal ProEnem - Enem 2021 está com diversas lives agendadas que vão abordar temas relacionados a Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. Os estudantes interessados podem ativar o lembrete e serem notificados quando as lives iniciarem.

O Canal QG do Enem – ENEM 2021 também tem lives agendadas ao longo da semana para auxiliar os participantes com os assuntos do segundo dia do exame.

No canal Biologia Total um time de professores vai, através de lives que podem ser agendadas previamente, repercutir os assuntos que geralmente são mais cobrados nas provas de ciências da natureza, matemática e suas tecnologias.

Preparo mental

Nos dias que antecedem a prova, é normal que a ansiedade se faça presente. "É natural se sentir assim ou um pouco nervoso, isso é normal do ser humano em momentos importantes da vida, porém é necessário contornar esse sentimento, pois com a ansiedade instalada no organismo do estudante, seu foco na hora de realizar a avaliação pode ser severamente prejudicado”, avalia a psicóloga.

Além disso, a psicóloga deixa outras dicas, confira:

prepare-se bem para a prova : é fundamental uma preparação antecipada, estudar em um longo período, pois quanto mais bem preparado você estiver, menos ansioso se sentirá.

: é fundamental uma preparação antecipada, estudar em um longo período, pois quanto mais bem preparado você estiver, menos ansioso se sentirá. pratique exercícios físicos: o exercício é fundamental para aliviar a tensão e a mente, opte por praticar suas atividades após o período de estudo;

o exercício é fundamental para aliviar a tensão e a mente, opte por praticar suas atividades após o período de estudo; descanse bem antes da avaliação: tenha uma boa noite de sono na noite anterior à prova. Dormir bem é o remédio para combater a ansiedade. Quando dormimos melhor a quantidade indicada por especialistas, acordamos com a mente e corpo descansados e prontos para os próximos desafios.

tenha uma boa noite de sono na noite anterior à prova. Dormir bem é o remédio para combater a ansiedade. Quando dormimos melhor a quantidade indicada por especialistas, acordamos com a mente e corpo descansados e prontos para os próximos desafios. antecipe sua chegada ao local da prova: não deixe para chegar nos minutos finais, antecipe em até uma hora a sua chegada ao local de prova, isso ajudará a reduzir a ansiedade;

não deixe para chegar nos minutos finais, antecipe em até uma hora a sua chegada ao local de prova, isso ajudará a reduzir a ansiedade; faça exercícios de respiração: sente em posição ereta no chão ou em uma cadeira, puxe o ar pelo nariz, de forma lenta e profunda. Na hora de soltar, faça um biquinho com a boca, pois isso diminui o atrito do dente e da língua para a saída do ar e faz com que a respiração seja mais harmônica. Isso auxilia na normalização dos batimentos cardíacos e redução da ansiedade.

