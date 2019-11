Torcedor é agredido com barras de ferro e pauladas ao voltar de jogo e morre dois dias depois

Um torcedor do Ceará de 15 anos morreu nesta terça-feira (26), no Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, dois dias após ser agredido com barras de ferro e pauladas ao voltar de um jogo. Conforme o irmão da vítima, o jovem e três amigos voltavam da partida entre Ceará e São Paulo, no último domingo (24), por volta das 22h, quando foram abordados por um grupo no momento em que desceram de um ônibus, no bairro Canidezinho. O velório acontece nesta quarta-feira (27), no bairro onde o crime aconteceu.

De acordo com familiares do adolescente identificado como Othoniel Sousa Fialho, o torcedor teve traumatismo craniano e apresentava um coágulo na região do cérebro. Após uma queda de pressão o estado de saúde do jovem piorou e ele morreu por volta de meio-dia desta terça-feira (26).

Segundo o irmão da vítima, no dia da agressão, os suspeitos estavam em dois carros estacionados próximo à parada de ônibus onde Othoniel desceu do ônibus com os amigos. "Os agressores saíram dos veículos trajando camisas de uma torcida organizada rival. Os três amigos conseguiram correr e fugir, mas o meu irmão foi agredido pelos homens com barras de ferro e pauladas na região da cabeça", relata o irmão do adolescente, que terá a identidade preservada. Após as agressões, o grupo fugiu.

A família do torcedor soube do caso minutos depois, através de uma ligação da Polícia Militar, que foi acionada para o local. O jovem foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para o IJF, onde não resistiu ao ferimentos.



Othoniel é descrito pelos familiares como um jovem tranquilo, que gostava de ir aos jogos do Ceará. "Ele estudava, gostava de futebol, jogava na escolinha do Ceará e adorava ir para os jogos do time. Nunca se envolveu em briga, em confusão, nunca deu sequer um tapa em alguém. Era uma pessoa altamente tranquila", disse um familiar.

As investigações sobre o caso está a cargo do 22º Distrito Policial, onde foi aberto um boletim de ocorrência sobre o caso. Os suspeitos já foram identificados e são considerados foragidos, conforme a família do torcedor.