Adolescente é agredido por grupo criminoso durante trajeto para jogo entre Ceará e São Paulo

Um adolescente de 14 anos foi agredido e roubado por um grupo de cinco pessoas, na noite deste domingo (24), durante trajeto para a partida entre Ceará e o time do São Paulo, na Arena Castelão, em Fortaleza. Na ocasião, o jovem estava acompanhado do pai e da namorada. A mãe do rapaz afirmou que ele teve o celular, a camisa e a chinela roubados na ação criminosa. Os suspeitos foram capturados.

O adolescente foi socorrido pelo próprio pai e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do Bairro José Walter. Em seguida, foi levado em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Segundo os socorristas, o estado de saúde da vítima é delicado.

A Inspetoria de Proteção Ambiental (Ipam), da Guarda Municipal, informou que os suspeitos foram capturados na Avenida Paulino Rocha em um veículo, após testemunhas denunciarem o caso aos agentes.

Ainda segundo o órgão, dentro do carro estavam quatro homens e um adolescente de 16 anos. Eles chegaram a negar a participação no crime, relatando aos agentes que foram assistir ao jogo. Entretanto, de acordo com a Guarda Municipal, eles não tinham dinheiro e nem os ingressos.



No interior do veículo foram encontrados os pertences da vítima e papelotes de maconha. Os suspeitos têm 21, 22, 24 e 26 anos. Os agentes informaram que eles pertencem a uma torcida organizada. Um dos suspeitos possui graduação e trabalha como professor de academia.



O grupo foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foram reconhecidos pela namorada da vítima. No local, a mãe do adolescente agredido chegou a passar mal e foi socorrida pela Guarda Municipal.