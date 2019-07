Tremores de terra assustam moradores de Madalena, Boa Viagem e Quixeramobim

Tremores de terra assustaram moradores das cidades de Madalena, Boa Viagem e Quixeramobim, na madrugada desta quarta-feira (24). De acordo com o Laboratório Sismológico da UFRN (LabSis/UFRN), foram registrados pelo menos 102 tremores e o maior abalo foi de magnitude 2.5 na cidade de Boa Viagem. Algumas casas ficaram com rachaduras e moradores sentiram móveis balançar.

A agricultora Ana Claudia, moradora da comunidade de Vila Angelim na zona rural de Madalena, informou por telefone que ficou com medo do forte barulho. "Eu estava acordada, escutei um estrondo, a cama balançou. Fiquei com medo", disse.

Outros moradores tiveram prejuízos maiores, como por exemplo, o morador Ednaldo Rodrigues, que ficou com vários compartimentos da casa com rachaduras. De acordo com Ednaldo, na casa dele e dos vizinhos a situação está bastante complicada. Praticamente nenhum conseguiu dormir com medo, relatou o morador.

Abalos

De acordo com o geofísico Eduardo Menezes do Laboratório Sismológico, a região de Quixeramobim vem apresentando tremores desde o começo do ano, mas os abalos tinham diminuido. "Ela voltou agora a tremer com frequência nessa madrugada. Até o momento foram 102 tremores sendo que na sua maioria são de baixa intensidade", acresentou.

O maior foi de magnitude 2,5 às 2h46 e o segundo maior de magnitude 2.0 registrado às 2:10.

Trabalho de prevenção

Segundo a Defesa Civil do Ceará todos os órgãos nas cidades de Quixeramobim, Boa Viagem e Madalena estão atentas aos tremeores que vem ocorrendo.

De acordo com Francisco Brandão, responsável pelo setor de sismologia de atividade sísmica da Defesa Civil, o órgão vem realizando trabalhos de prevenção e orientação junto à comunidade de como se comportar antes, durante e depois dos tremores.