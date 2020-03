Professor ensina confeccionar protetor facial com materiais recicláveis

Com o aumento da procura por equipamentos de proteção como máscaras e álcool em gel, esse produtos passaram a faltar em alguns mercados. Além disso, permanecer em casa e evitar aglomerações em estabelecimentos comerciais faz com que muitos busquem soluções caseiras, mas que precisam ser direcionadas por profissionais.

Pensando nisso, o professor Venício Soares decidiu criar um modo prático para a confecção de um protetor facial, feito com materiais recicláveis e de fácil acesso.

Titular do setor da Indústria do Instituto Federal do Ceará (IFCE) Campus Maracanaú, na Grande Fortaleza, o professor ensinou em um vídeo de pouco mais de dois minutos, gravado em casa, como fabricar o protetor.

“Resolvi pegar uma ideia usando materiais recicláveis, que a pessoa pode fazer de casa”, explica. Venício ressalta, na produção, que o material, diferente do descartável, pode ser facilmente higienizado. “Você pode estar colocando em uma solução com água sanitária e está resolvido o problema. É uma solução para essa crise”, finaliza.

O vídeo foi divulgado nas redes sociais do IFCE de Maracanaú.

Fabricação

Segundo o docente, é preciso que a pessoa retire a alça de um balde plástico (que pode se adequar ao material disponível) e construa, com isso, o suporte da viseira. Isso permite que o material seja colocado na cabeça. A máscara construída por meio do corte de uma garrafa PET de 2 litros. Do material, são retiradas as partes superior e inferior, aproveitando a parte central, com uma folha transparente de 17 cm de altura.

Na aba superior da viseira são feitos pequenos furos com espaços de 5 cm na horizontal. A união das duas partes é feita com abraçadeiras de nylon, da alça do balde, da viseira e do arame, que é colocado para aumentar a rigidez.