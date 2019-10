Prefeitura de Quixeramobim abre concurso com 184 vagas

A Prefeitura de Quixeramobim abriu 184 vagas em concurso público para ensino fundamental, médio e superior e cadastro de reserva para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de novembro por endereço eletrônico.

O edital foi publicado pela Consulpam, empresa responsável pela realização do concurso, no último dia 4. São ofertadas 17 vagas para candidatos de ampla concorrência com nível fundamental, 43 para ensino médio completo, 21 para nível médio profissionalizante e 96 vagas para o ensino superior.

De sete vagas reservadas para pessoas com deficiência, três são para licenciatura em pedagogia, exigindo nível superior, duas para monitor de educação física, de ensino médio, e uma para técnico de enfermagem, a qual os candidatos devem ter ensino médio e curso técnico ou profissionalizante na área.

A maior parte das vagas prevê carga horária de 40 h semanais. Para os cargos de professor e advogado, a jornada prevista é de 20h, e para assistente social e fisioterapeuta, 30 h semanais.

Para as vagas de nível superior, as remunerações vão de R$ 1.470,00 a R$ 8.000,00. Para cargos de ensino médio, os valores variam entre R$ 998,00 e R$ 1.566,00. Todas as vagas de ensino fundamental tem como remuneração um salário mínimo.

Para as inscrições, as taxas variam entre R$ 75,00 a R$ 155,00. A solicitação de isenção da taxa de inscrição pode ser feita somente até a próxima terça-feira (8). Pode solicitar isenção o candidato que comprovar estado de pobreza por inscrição no Cadastro Único ou provar ter feito duas doações de sangue até um ano antes da publicação ou ser doador de meduda óssea.

As provas objetivas serão realizadas nos dias 18 e 19 de janeiro de 2020. O exame prático, necessário apenas para a vaga de motorista. ainda terá o resultado divulgado.