Plano de reconstrução da Igreja do Céu inicia nesta terça, com vistoria de técnicos

A partir desta terça-feira (2) a Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, recebe a visita de técnicos para dar início às obras na imagem do Cristo Redentor e da torre da igreja, que desabaram na manhã deste domingo (31). Ainda no domingo, membros da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará e da Diocese de Tianguá se reuniram para traçarem um plano de reconstrução.

A vistoria, prevista para acontecer na tarde desta terça-feira, será realizada pelo professor de Engenharia Civil da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenador do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Estruturas, Esequiel Mesquita, que disponibilizará um laudo para dar início às reformas no local.

“Vamos visitar o local e ver primeiramente se ainda há risco de estabilidade na estrutura e o que podemos fazer para estabilizá-la. Faremos uma primeira análise sobre os danos para a partir daí começar o trabalho e criar o projeto de recuperação”, explica Esequiel Mesquita.

Reconstrução

“Entramos em parceria com a prefeitura e já chamamos um técnico da Universidade Federal do Ceará, o professor Esequiel, que vai dizer no laudo se os procedimentos da reforma vão começar do zero ou se será possível aproveitar alguma coisa da construção antiga”, revela o diácono Adriano Rocha da Silva.

Por se tratar de uma “estrutura histórica, com certeza alguns materiais serão reaproveitados. O plano de reconstrução tem que ter esse cuidado de preservação da originalidade”, aponta o professor Esequiel Mesquita.

“A paróquia e o povo de Deus vão se unir e fazer com que a Igreja do Céu volte a ser o que era, agora muito mais majestosa”, anima-se o diácono Adriano.

A parceria entre a paróquia e a prefeitura de Viçosa do Ceará para financiamento das obras já está consolidada. A busca agora é pelo apoio do Governo do Estado do Ceará.