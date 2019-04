Escultura de Cristo com mais de 80 anos e torre de igreja desabam em Viçosa do Ceará

Igreja do Céu antes e depois da queda da torre Marcelino Junior/ VC Repórter

A imagem de Cristo Redentor e torre da Igreja do Céu, em Viçosa do Ceará, desabaram na manhã deste domingo (31). A informação foi confirmada pela Guarda Municipal e, segundo os agentes, parte da estrutura começou a cair na noite do sábado. Ainda segundo a Guarda Municipal, ninguém ficou ferido. A igreja passou por uma reforma na parte interna e foi reinaugurada, junto com o polo ao seu redor, em janeiro neste ano. O templo era aberto apenas para visitação.

Igreja do Céu é um dos pontos turísticos mais conhecidos da Ibiapaba. Foto: Marcelino Junior

Os agentes informaram que durante a noite viram "pequenas partes da estrutura" caindo e informaram para os responsáveis pela igreja. A área foi isolada ainda no sábado (30). Não há informações sobre a causa do desabamento.





Moradores lamentam

"Moro nas proximidades, é muito lamentável o que aconteceu porque há muito tempo a população esperava a abertura do pólo. Já estava há muito tempo fechado para a visitação, a reforma foi concluída agora e é uma perda irreparável porque todos os domingos muita gente, muitos turistas vêm para visitar", disse Danilo Fontenele, morador da Região.

Ainda de acordo com os moradores, apesar de a igreja ter sido entregue depois da reforma do polo o espaço estava sendo usado apenas para visitação. Durante o fim de semana, os turistas sempre procuram a igreja para fazer fotografias.

Igreja histórica

Inaugurada em 1938, a Igreja do Céu está erguida no topo de um morro, a cerca de 900 metros de altitude, de onde é possível ter uma bela vista da cidade. A imagem do Cristo Redentor foi esculpida em 1937. O acesso pode ser feito de veículo, por rua asfaltada, ou a pé, o que exige certo preparo físico e muito fôlego, pois a escadaria tem 324 degraus.

Escultura de Cristo quase centenária foi ao chão no meio da mata em frente ao mirante VC Repórter