Morador denuncia negligência médica na morte de idosa em Reriutaba

Uma idosa de 74 anos faleceu em casa na manhã deste domingo (12), no município de Reriutaba. Moradores denunciam negligência médica por parte do Hospital Municipal Rita do Vale Rêgo. Segundo um dos vizinhos da vítima, o médico só chegou ao local depois de uma hora.

“Pela manhã eu cheguei ao hospital e pedi por socorro. Havia três motoristas e um deles me acompanhou. Não veio nenhum médico, só o motorista. Ele veio comigo e passou cerca de 20 minutos no local e depois voltou. O médico mesmo só veio chegar depois de uma hora. A gente não sabe se ela já estava morta”, relata.

A Prefeitura de Reriutaba informou que foi instaurado um processo administrativo interno para apurar qualquer má conduta do hospital.

Secretaria de Saúde de Reriutaba

“Por volta das 7h deste domingo (12/01), o Hospital Rita do Vale Rêgo foi acionado para atender a um chamado de um cidadão acerca de uma ocorrência no Bairro Barro Vermelho. A ambulância foi enviada imediatamente e ao chegar ao local, o profissional percebeu que a vítima estava desfalecida. No hospital, o médico plantonista constatou que a senhora já havia entrado em óbito há algum tempo”, pontua a nota da Prefeitura.

Ainda segundo a nota, “a Secretaria de Saúde e os profissionais do Hospital Rita do Vale Rêgo repudiam as acusações irresponsáveis” e “se solidariza aos familiares e aos amigos nesse momento de dor”.