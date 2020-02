Mais de 90 municípios registram chuvas nas últimas 24 horas. Litoral tem maior concentração

Mais de 90 municípios cearenses registraram precipitações entre as 7 horas desta sexta-feira e 7 horas deste sábado (22). Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência é de que as chuvas se concentrem nos períodos da madrugada e manhã até a próxima terça-feira de Carnaval, dia 25.

Nas últimas 24 horas, as cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) concentraram os maiores registros. Em Horizonte, chegou a chover 88 milímetros, maior acumulado até o último balanço. Itaitinga (75 mm) e Guaiúba (58 mm) fecham a lista das três maiores precipitações do intervalo. Os municípios de Tejuçuoca (46 mm), Pereiro (46 mm) e Crato (41 mm) também tiveram bons volumes.

Noroeste

Entre as 7 horas desta quinta-feira (20) e 7 horas de ontem (21), a Funceme registrou maior concentração de chuvas na porção Sul do Estado.

Já para hoje, o Noroeste deve concentrar as principais condições, com precipitações mais fortes ocorrendo nos períodos da tarde e noite. Para amanhã (23), a Funceme prevê acumulados menos intensos, com tendência de céu variando entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia, com eventos de chuva no Cariri, Litoral Norte e Ibiapaba.

Carnaval

Segundo a Funceme, nos quatro dias de Carnaval (de sábado a terça-feira), a faixa litorânea pode receber precipitações entre madrugada e manhã. Apenas a partir de terça-feira (25), as chuvas podem ficar mais consideráveis ao longo do dia. As informações devem ser atualizadas ao longo do dia, conforme balanço dos meteorologistas.

“A faixa litorânea tem tido muitas chuvas observadas. Normalmente, elas se concentram entre a madrugada e manhã, então, mesmo tendo precipitações, quase sempre dá para a gente curtir a praia logo depois do almoço porque elas tendem a cessar”, avalia Meiry Sakamoto, gerente de meteorologia da Funceme.

10 maiores chuvas por posto no dia (até às 10h25):