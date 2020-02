Carnaval deve ter chuvas isoladas em todas as regiões, segundo a Funceme

O Ciclo Carnavalesco começa nesta sexta-feira (21) no Ceará e, durante o período que segue até a próxima terça-feira (25), os foliões devem estar preparados para a chuva. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão é de precipitações isoladas em todas as regiões cearenses.

O céu fica nublado, com eventos de chuva, principalmente a região Sul e no Vale do Jaguaribe. Já o Centro-sul, que contempla os municípios de Iguatu, Icó e Várzea Alegre, devem ficar debaixo de chuva. No sábado (22), o predomínio é de nebulosidade variável, com eventos de chuva em todas as regiões. O Noroeste e parte do Litoral devem receber uma maior quantidade de chuvas.

A previsão se repete no domingo (23), com eventos de chuva no Cariri, na Ibiapaba e no litoral Norte, que engloba Camocim, Trairi e Jijoca de Jericoacoara. "Domingo as chuvas continuam de forma mais isolada. Os volumes apresentados devem ser um pouco menores, assim como na segunda-feira", ressalta a gerente de Meteorologia da Funceme, Meire Sakamato.

Segunda-feira

No penúltimo dia de folia, segunda-feira (24), há uma condição favorável para chuvas em todo o Estado. Na terça-feira (25), há um indicativo de um volume maior de chuvas. "A faixa litorânea pode receber mais chuvas na terça. As precipitações se concentram entre madrugada ou manhã. Então mesmo tendo chuva, quase sempre vai ser possível curtir a praia durante a tarde, porque as chuvas tendem a cessar", afirma Sakamato.