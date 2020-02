Sul do Estado concentra os maiores volumes de chuva das últimas 24 horas

Após sete dias consecutivos com pluviometria em mais de 100 municípios do Ceará, as últimas 24 horas apresentaram leve redução no número de cidades banhadas pelas chuvas. Entre as 7 horas de ontem (20) e 7 horas desta sexta-feira (21), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou precipitação em 78 das 184 cidades do Estado.

A porção sul do Ceará obtve o maiores volumes. Lavras da Magabeira, na região do Cariri, liderou o ranking, com 95 milímetros. Em seguida, aparecem Iguatu (83 mm), Baixio (73.2 mm), Cariús (70 mm) e Aurora (68 mm).

Já nas regiões da Ibiapaba, Maciço de Baturité e Litoral Norte a chuva chegou com baixa intensidade. A única cidade, destas localidades, a ultrapassar a marca dos 10 milímetros foi Maracanaú (34 mm). O cenário é diferente do verificado nos útlimos três dias, quando essa porção do Ceará concentrou os maiores volumes.

De acordo com a Funceme, o sábado de carnaval deve ser com eventos de chuva em todas as regiões.Para o domingo (23), a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva no Cariri, na Ibiapaba e no litoral Norte. Nas demais regiões, chuvas isoladas.