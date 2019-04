Carro de padre é encontrado em Sobral após ser arrastado por rompimento de barragem

O Corpo de Bombeiros encontrou o carro do padre Raimundo Nonato Leonardo Basto, na manhã desta quinta-feira (28), após buscas no entorno da CE-178, em Sobral. O veículo foi arrastado pela correnteza da água que invadiu a rodovia, logo depois que a barragem Salgadinho rompeu, nas proximidades do km 84, no trecho que liga o município a Santana do Acaraú.

No momento do ocorrido, o sacerdote estava dentro do automóvel, mas foi retirado e socorrido por populares. Ele teve apenas alguns hematomas e escoreações leves. Raimundo Nonato já está em sua residência. O veículo foi localizado em meio a árvores, a cerca de 400 metros de distância da margem da CE-178, totalmente destruído.

O carro, modelo Renaul Kwid, pertence à Diocese de Sobral. As informações foram repassadas ao Sistema Verdes Mares pelo major Moraes, do Corpo de Bombeiros da região.

Na manhã desta quinta, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros foram até o município para analisar a situação da barragem. Lá, as equipes puderam verificar que o reservatório tem um sangradouro invertido, que servia para dois açudes, e que somente parte da parede do maior rompeu, provalmente devido ao desgaste da parede, ocasionada pela erosão do solo e volume de água, conforme informou Moraes. A parede era de areia.

No entanto, o major dos Bombeiros disse que apenas o laudo técnico da Defesa Civil poderá atestar a causa do rompimento.