Açude Santo Antônio de Russas é o 32º a sangrar em 2019

O Açude Santo Antônio de Russas, no município de Russas, no Vale do Jaguaribe, sangrou nesta sexta-feira (5). Com isso, passou para 32 o número de açudes no estado que atingiram 100% do volume total em 2019, segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O reservatório comporta 24 milhões de metros cúbicos de água. Dos açudes monitorados pelo Companhia, outros 33 estão com a capacidade acima de 90%. O número de reservatórios que estão com volume inferior a 30% é de 83.

Situação dos principais açudes

Os maiores açudes do Ceará, no entanto, seguem em situação crítica. O Castanhão, principal reservatório a abastecer a Grande Fortaleza, tem apenas 4,19 % da capacidade máxima. Já o Orós, segundo maior açude do estado, tem 5,57% do volume máximo.

Açudes com volume total: