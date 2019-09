Feira terá mais de 11 mil imóveis à venda em Fortaleza e na Região Metropolitana

Quem quer comprar a casa própria terá a oportunidade de negociar mais de 11 mil imóveis ou loteamentos, durante a Mega Feira das Construtoras, que será realizada no Shopping RioMar Fortaleza. O evento ocorrerá entre dias 26 e 29 de setembro e terá ofertas a partir de R$ 50 mil.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro, a expectativa do número de vendas durante o evento é muito boa.

"Teremos construtoras tanto locais quanto nacionais. Todas preparadas para não perder negócio. No evento você fala direto com o dono da empresa. Vale ressaltar, também, que a ação vai atender o público de um modo geral, com a oferta de imóveis desde o Minha Casa Minha Vida, até apartamentos e casas de alto padrão", disse Montenegro.

Entre os imóveis disponíveis estão listados apartamentos, casas e loteamentos, de tamanhos e estilos variados, situados em Fortaleza e Região Metropolitana. 50 construtoras deverão fazer parte do evento.

Durante a Feira, será possível fazer simulações de financiamentos e formas de pagamento. No entanto, a Caixa Econômica Federal será a única instituição que estará no local oferecendo opções de financiamento.

"Na mega feira o visitante pode encontrar imóveis variados, com todos os tamanhos, preços e endereços, que vão desde os mais populares até áreas nobres da capital cearense. O que não vai faltar é oportunidade de negócio", comentou Montenegro.

Serviço:

Mega Feira das Construtoras

Local: Shopping RioMar Fortaleza

Data: 26 a 29 de setembro

Horário: 15 às 22 horas (quinta à sábado); 13 às 20 (Domingo)

Entrada gratuita