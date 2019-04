Empreendedorismo: Sistema Verdes Mares realiza encontro sobre negócios visionários e de impacto

Os desafios de empreender e as estratégias visionárias que levaram à criação de negócios inovadores são alguns dos assuntos abordados no bate-papo sobre empreendedorismo, como parte do Circuito de Empreendedorismo, campanha realizada pelo Sistema Verdes Mares.

O encontro tem a participação da sócia-proprietária da Biscoitos Briejer, Flávia Laprovítera; do coordenador do Escritório de Gestão, Empreendedorismo e Sustentabilidade da Unifor, Rogério Barros; do articulador da Unidade da Cultura Empreendedora do Sebrae/CE, Régis Dias; e do diretor regional da Endeavor, Vitor Marinho. A mediação é da jornalista Camila Marcelo, repórter do núcleo de Negócios.



A campanha

Ao longo do mês de abril, o Sistema Verdes Mares valorizou histórias de empreendedores cujas iniciativas se destacam pela inovação da ideia, pelo impacto social ou mesmo pela relevância econômica para o Estado. Uma das ações da campanha consistiu em levar um grupo de pessoas para conhecerem o modelo de negócio de quatro grandes empresas cearenses. Os participantes se inscreveram previamente e foram escolhidos em uma seleção.