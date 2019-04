Empreendedorismo é tema de campanha do Sistema Verdes Mares

Irreverência. A palavra corriqueiramente usada para definir a personalidade dos cearenses e sinônimo de resoluções inovadoras e criativas também se faz presente na forma de empreender. E será essa forma de fazer diferente que ocupará espaço no Sistema Verdes Mares a partir de hoje até o próximo dia 30, quando nossos jornalistas contarão histórias de cearenses que pensaram em formas diferentes de lidar com as dificuldades e obtiveram reconhecimento da sociedade.

Dados do Ibope indicam que 1,837 milhão de pessoas, só em Fortaleza, gostariam de abrir um negócio, o que representa 60% da população da capital. Deste total, 20% são estudantes, 44% são solteiros, 48% trabalham, 48% têm idade entre 18 e 35 anos e 83% acreditam que a vida estará melhor em um ano.

Seja para montar um negócio, facilitar a vida de quem precisa ou fazer arte, essas pessoas com desejo de empreender terão suas experiências contadas nas páginas do Diário do Nordeste, nas telas da TV Verdes Mares e da TV Diário, na internet e nas redes sociais.

Parceria

Além disso, com o intuito de estimular o espírito empreendedor e encorajar o desenvolvimento de ideias inovadoras e criativas, o Sistema Verdes Mares criou o Circuito de Empreendedorismo do Ceará, uma experiência que levará para dentro de empresas cearenses, jovens e adultos que têm sede de conhecimentos do mundo dos negócios.

O objetivo do Circuito de Empreendedorismo do Ceará é proporcionar uma visão ampla sobre o assunto, de forma simples e descomplicada, para que dele surjam ideias capazes de transformar o dia a dia das pessoas.

Quatro empresas locais - de segmentos diferentes (educação, gastronomia, saúde e varejo) - serão parceiras do Sistema Verdes Mares nesta ação. São elas: Unimed, Sistema Ari de Sá, Lá Fora Brasil e Ban Ban Calçados. Durante um dia, as portas de cada um desses empreendimentos serão abertas para receber os participantes previamente inscritos.

Circuito

Em uma visita de aproximadamente uma hora, as empresas e seus representantes apresentarão seu modelo de negócio de dentro, mostrando como funcionam em diversos aspectos, para ajudar os interessados em empreender. Com isso, os participantes terão uma experiência in loco e conhecerão, não só os idealizadores da marca, mas a empresa de perto, além de serem certificados ao fim da experiência.

Participação

Para participar do Circuito de Empreendedorismo do Ceará, os interessados devem preencher um formulário no site do Diário do Nordeste: www.diariodonordeste.com.cr/empreendedorismocearense, respondendo "Por que você quer participar desta experiência com a gente?. As respostas devem ter no máximo 1.000 caracteres.

Será realizada uma triagem dos formulários pela equipe do Sistema Verdes Mares e os selecionados serão convidados a participar do Circuito de visitas às empresas, que acontecerá no dia 23 de abril.

Já no dia 30 de abril, o Sistema Verdes Mares realizará um evento de encerramento com transmissão ao vivo nas redes sociais abordando a temática do Empreendedorismo.

Campanha do Sistema

Verdes Mares foca no interesse do cearense de empreender e na criatividade para solucionar as dificuldades de diversas formas