Brasileiros esperam voltar a viajar dentro dos próximos seis meses

Pesquisa do Skyscanner, empresa global de viagens, revela que, embora exista uma sensação de incerteza durante a atual pandemia do novo coronavírus (Covid-19), também há muito otimismo para o futuro, em especial, para o setor de turismo. De acordo com os dados, 53% dos respondentes pensam que será seguro viajar internacionalmente dentro de 6 meses. Já 20% acreditam que poderão fazer as malas e desbravar o mundo no período de 4-6 meses. Ainda, 34% se sentem otimistas com a possibilidade de viajar para o exterior este ano.

Para viagens dentro do Brasil, a pesquisa ficou mais dividida. Pois, 24% responderam que dentro de 6 meses será seguro viajar, 23% pensam que entre 4-6 meses e 20% entre 1-3 meses. Além disso, 35% dos viajantes estão otimistas com viagens domésticas ainda este ano.

Pesquisa – Viagens Covid-19

*Metodologia: Pesquisa realizada no site do Skyscanner entre 27 a 31 de março de 2020 com 720 viajantes.