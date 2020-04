Trabalhadores recebem descarga elétrica após cabo de alta tensão entrar em curto em Fortaleza; vídeo

Dois trabalhadores que prestavam serviços a uma empresa de telecomunicação sofreram uma descarga elétrica após aproximarem um cabo enrolado à rede de alta tensão, no bairro Edson Queiroz, por volta das 13h desta quarta-feira (22). O acidente aconteceu próximo a um poste, na Avenida Engenheiro Leal Lima.

Os homens prestavam serviço para a Claro. Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a empresa declarou que os seus "dois colaboradores passam bem e já estão em casa. Ambos foram levados ao hospital após o ocorrido para averiguações médicas de padrão”.

Imagens de uma câmera de segurança, instalada a poucos metros do local do acidente, mostra que um dos homens realiza um trabalho do alto de uma escada, quando o outro se aproxima e lança para cima um cabo enrolado. No trajeto da subida, o objeto toca no cabo da rede de alta tensão e, em seguida, acontece uma forte explosão, acompanhada de fogo e fumaça. Com o impacto, um dos funcionários cai imediatamente da escada e o outro fica caído no chão, sem conseguir se levantar.

A Enel Distribuição Ceará informou, em nota, que chegou a enviar uma equipe técnica ao local para avaliar a situação e que "a rede no local do acidente encontra-se dentro dos padrões e normas existentes".

Sem equipamentos

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, trabalha próximo ao local do acidente. Segundo ela, no momento da ocorrência, os profissionais não estavam usando nenhum tipo de equipamento de proteção. A Claro foi questionada sobre a suposta falta dos equipamentos, mas não se manifestou sobre o assunto.

A fonte relata ainda que o homem que caiu da escada, a uma altura de cerca de quatro metros, ficou desacordado e foi levado em estado mais grave ao Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro. Em imagens do vídeo, ele chega a se levantar. O que jogou o cabo para cima, por sua vez, foi encaminhado em melhor estado de saúde a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ele estava consciente, mas não chegou a relatar nada do que teria acontecido.

A Enel ressalta a importância de manter distância da rede elétrica e não manusear objetos próximos à rede. "Ao realizar reparos e obras em casa, é importante manter vergalhões, escadas, antenas e outros materiais afastados dos postes e fios energizados", recomenda a companhia.