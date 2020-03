Sobe para 382 o número de pessoas com coronavírus no Ceará; Beberibe registra 1º caso

Aumentou para 382 o número de casos de coronavírus no Ceará, de acordo com infomação repassada pela Secretaria de Saúde. O governador Camilo Santana jpá havia adiantado o dado durante transmissão ao vivo nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (30).

Do total de casos confirmados no Ceará, Fortaleza teve um aumento para 353 infectados. O muncípio de Aquiraz, na Região Metropolitana, também passou por um acréscimo desde o boletim anterior, indo de 7 para 14 casos. A cidade de Beberibe registrou seu primeiro caso da doença. Os outros municípios que contabilizam contaminados pelo vírus são Caucaia (1), Fortim (1), Itaitinga (1), Juazeiro do Norte (1), Maracanaú (1), Maranguape (1), Mauriti (1), Quixadá (2) e Sobral (5).

O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 159. Esse foi o maior número de mortes em um dia, segundo dados do Governo Federal. O País registra 4.579 casos confirmados da doença, conforme dados da plataforma do Ministério da Saúde atualizada às 16h50 desta segunda-feira. No balanço do Ministério, o Ceará tem dez casos a menos que o anunciado por Camilo.

Assista ao pronunciamento do governador:

Nesta segunda-feira (30), o Sindicato das Escolas de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Ceará (Sinepe-CE) recomendou que as instituições particulares do Estado antecipem as férias do calendário letivo de julho para abril, devido ao "enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19)".

No Estado, o primeiro paciente com coronavírus foi confirmado no dia 15 de março e, cinco dias depois, a Sesa oficializou que o Estado chegou à transmissão comunitária, quando não é possível saber a origem da infecção.

> Diário do Nordeste lança cartilha com informações sobre o coronavírus

Governo prorroga quarentena

Para tentar frear a transmissão da doença, dentre outras medidas, o governador emitiu um decreto no dia 19 de março restringindo a abertura de espaços como bares, comércios, igrejas e escolas e autorizando somente a manutenção dos serviços essenciais como farmácias, supermercados e hospitais. Neste sábado (28), ele prorrogou o Decreto por mais uma semana, até o dia 5 de abril.

"O atual decreto vale até amanhã à meia-noite e eu, após todas essas reuniões, ouvindo, sei que é importante a preocupação do setor produtivo com a economia, negócios, essa preocupação é nossa também mas nesse momento o que deve prevalecer, e não tenho dúvida que estou tomando a decisão que considero mais correta nesse momento, é proteger o cearense", explicou Camilo Santana.

Além disso, o Estado segue recomendando o isolamento social como forma de barrar a transmissão do novo coronavírus que vem apresentando, apesar das variações, uma curva de contaminação muito alta, com muitos casos confirmados em um curto intervalo de tempo no Ceará.

Devem fechar:

bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres

templos, igrejas e demais instituições religiosas;

museus, cinemas e outros equipamentos culturais, público e privado;

academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;

lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem serviços de natureza privada;

“shopping center”, galeria/centro comercial e estabelecimentos congêneres, salvo quanto a supermercados, farmácias e locais que prestem serviços de saúde no interior dos referidos dos estabelecimentos;

feiras e exposições;

indústrias, excetuadas as dos ramos farmacêutico, alimentício, de bebidas, produtos hospitalares ou laboratoriais, obras públicas, alto forno, gás, energia, água, mineral, produtos de limpeza e higiene pessoal, bem como respectivos fornecedores e distribuidores.

Não devem fechar: