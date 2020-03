O número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil subiu para 159 nesta segunda-feira (30), segundo dados do Ministério da Saúde. Em 24 horas, 23 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. No domingo, eram 136 mortes. Esse foi o maior número de mortes em um dia, segundo dados do Governo Federal.

O país registra 4.579 casos confirmados da doença, de acordo com dados da plataforma do Ministério da Saúde atualizada às 16h50 desta segunda. O número representa um salto de 7,6% com relação a domingo, quando eram contabilizados 4.256 infecções.

Com relação aos casos confirmados, a mortalidade da doença é de 3,5% no país.

O estado de São Paulo tem o maior número de infectados, com 1.517 casos. A Secretaria da Saúde do Ceará deve apresentar um novo boletim ainda nesta segunda. Na sequência, segundo o Ministério, aparecer o Rio de Janeiro (657), Ceará (372), Distrito Federal (312) e Minas Gerais (261).