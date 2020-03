Postos de saúde de Fortaleza devem ganhar reforço de 255 médicos para combater coronavírus

Os postos de saúde de Fortaleza devem ganhar um reforço de 255 médicos para ajudar no combate ao coronavírus. A afirmação é do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em entrevista ao Sistema Verdes Mares (SVM) realizada nesta quarta-feira (18).

A Prefeitura Municipal de Fortaleza já havia anunciado nesta terça-feira (17) uma série de medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Entre as ações está o decreto de situação de emergência na saúde pública, além da suspensão das aulas na rede municipal pelo prazo de 15 dias. O Ceará tem onze casos da doença confirmados.

De acordo com o gestor, o órgão antecipou o chamamento de 100 médicos do Programa Médico Família Fortaleza. Outros 155 profissionais devem vir do Programa Mais Médicos. Os profissionais vão trabalhar nos postos de saúde com o intuito de conter o avanço do novo coronavírus.

Primeiro a gente vai ampliar o atendimento tanto no posto como na Upa. Até o dia 31 de março, a gente antecipou o chamamento de 100 médicos do Programa Médico Família Fortaleza, que é uma parceria da prefeitura com o Governo do Estado. Esses médicos já tomam posse e assumem de imediato agora, no final de março. E recebemos a notícia ontem, do Ministério da Saúde, e esse eu quero esperar ainda chegar para confirmar, porque não depende da gente, mas a informação é que o nosso pedido de reposição dos médicos do Governo Federal do Programa Mais Médicos foi aceito e seriam 155 médicos até o final de abril. Então, 100 médicos agora no fim de março e, caso confirmado, mais 155 até o final de abril. Tudo isso para os postos de saúde

> Iguatemi vai funcionar de 12h às 20h como ação preventiva contra o coronavírus

> Portaria federal prevê prisão para quem descumprir quarentena

> Decon recomenda medidas a planos de saúde, farmácias e aéreas

Roberto Cláudio reforçou ainda que as seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) que existem na Capital e o Hospital São José trabalham na realização de exames para detectar o coronavírus. O prefeito disse também que esses exames são feitos com critério e direcionados para pacientes dentro do grupo de risco.

"Nós temos seis Upas municipais em Fortaleza. São elas: Jangurussu, Itaperi, Cristo Redentor, Bom Jardim, Vila Velha e Dendê. Todas as seis apoiam o Hospital São José na realização de exames, que não são feitos fora de critério. Também tem que ter um protocolo, uma rotina para orientar quem vai fazer e quem deve fazer o exame", afirmou.

"Os exames têm que ser direcionados para os grupos considerados de risco. Por enquanto, porque está no começo ainda, é possível fazer para dois grupos de pacientes, nas Upas e no Hospital São José. Esse grupo de risco compreende a pessoas que estão com sintomas gripais e que, nos últimos 14 dias, estiveram no exterior, em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Ou, no segundo critério, pessoas que tiveram contato pessoal [com alguém nessas condições]", reforçou.

Casos no Estado

Nesta segunda-feira (16), o governador Camilo Santana decretou estado de emergência na saúde pública do estado e anunciou uma série de medidas para conter o avanço da doença. O Ceará tem 11 casos confirmados de pacientes com a Covid-19 e investiga outros 146, de acordo com dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgados na segunda-feira.

Veja parte das medidas adotadas pela prefeitura:

Decreto de situação de emergência em saúde em decorrência da Covid-19

Suspensão das aulas presenciais em todas as escolas da rede públicas no período de 20 a 31 de março

Proibição de eventos que reúnem público superior a 100 pessoas

Eventos esportivos em Fortaleza somente poderão ocorrer com portões fechados

Higienização com água sanitária e álcool em todas as superfícies dos transportes coletivos

Envio de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) solicitando a suspensão de voos internacionais para o Ceará

Suspensão pelo prazo de 15 dias os eventos esportivos, sociais e culturais voltados à terceira idade para evitar aglomerações

Cancelamento, por 30 dias, do gozo de férias e licença prêmio dos profissionais da área da saúde no município de Fortaleza

Tira-dúvidas

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) disponibilizou canais de informação para que a população tire dúvidas sobre o novo coronavírus e também esclarecer os profissionais de saúde. As centrais de atendimento vão funcionar das 7h às 19h, de domingo a domingo, segundo a Sesa.

Os telefones destinados à população são:

85 3219 5973

85 3219 8582

85 9 8439 0422

Os números disponibilizados para sanar dúvidas dos profissionais de saúde são:

85 3101 4860

85 98724 0455

Kits de teste e situação de emergência

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, anunciou, em transmissão realizada no início da tarde desta terça-feira (17), a compra de 5 mil kits para diagnóstico de novo coronavírus no Estado, além dos 240 kits enviados pelo Ministério da Saúde.

Governo do estado e prefeitura decretaram situação de emergência em saúde pública e suspensão de diversas atividades e eventos como:



Suspensão das aulas presenciais em todas as escolas da rede públicas no período de 20 a 31 de março;

Proibição de eventos que reúnem público superior a 100 pessoas;

Eventos esportivos em Fortaleza somente poderão ocorrer com portões fechados;

Higienização com água sanitária e álcool em todas as superfícies dos transportes coletivo;s

Envio de ofício à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) solicitando a suspensão de voos internacionais para o Ceará

Suspensão de férias de profissionais de saúde

O mais recente balanço da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) confirmou 11 casos de coronavírus no Ceará.

> Diário lança e-book para compartilhar pelo WhatsApp

Tire as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

INFOGRÁFICO: Nº de casos confirmados

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.