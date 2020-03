Prefeitura de Fortaleza decreta situação de emergência na saúde pública para enfrentar coronavírus

O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, decretou nesta terça-feira (17) situação de emergência na saúde pública do município por causa do avanço do novo coronavírus. As medidas valem, inicialemente, pelos próximos 15 dias e incluem, entre outras coisas, a suspensão das aulas presenciais na rede pública municipal e proibição de eventos públicos que reúnam mais de 100 pessoas.

"O estado de emergência municipal permite que Fortaleza, diante de um pico epidêmico, possa contratar profissionais diretamente, além de comprar material e equipamentos de forma mais rápida diante de eventuais necessidades que devem ser vivenciadas nas próximas semanas”, explicou o prefeito.

Nesta segunda-feira (16), o governador Camilo Santana decretou estado de emergência na saúde pública do estado e anunciou uma série de medidas para conter o avanço da doença. O Ceará tem nove casos confirmados de pacientes com a Covid-19 e investiga outros 62, de acordo com dados da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgados na segunda-feira.

Veja parte das medidas adotadas pela prefeitura: