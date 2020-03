O que é podcast?

O rádio evoluiu e atingiu uma nova roupagem: são os podcasts, programas em formato de áudio para ouvir quando e onde quiser.

O podcast é um material muito semelhante ao rádio, com a diferença de que o conteúdo não é ao vivo, sendo produzido sob demanda e disponibilizado para ser escutado através de plataformas de streaming.

No novo portal da Verdinha, há um espaço completamente dedicado aos podcasts. Nele, você pode consumir os programas com conteúdos exclusivos sobre o futebol cearense e do mundo, o típico humor do Ceará e as principais notícias e atualidades.

Tudo é oferecido de forma prática, para ser escutado a qualquer hora do dia, seja durante a fila do supermercado, realizando alguma atividade doméstica, no trânsito ou até praticando exercícios. Você é quem escolhe o que ouvir e quando ouvir.

Nossos podcasts podem ser acessados tanto no site da Verdinha como nas principais plataformas de streaming, como Deezer ou Spotify. É só apertar o play.

Divirta-se e se informe com seu programa preferido, preparado com toda a experiência e qualidade da equipe dos maiores comunicadores do rádio cearense.

Conheça os podcasts da Verdinha:

Humor

- A Piada do Dia

- Nas Garras da Patrulha

Esportes

- Ceará Cast

- Fortaleza Cast

- Prof Cast

- Pod Correr

- Estúdio internacional

- Bate-papo com os craques

- Elas no esporte

- Debate Jogada

TV e cinema

- Só mais um episódio

Religião e espiritualidade

- Mensagem de felicidade

Negócios

- Plano de carreira

Notícias

- O fato do dia

- Rádio Notícias

- Grande reportagem



Tecnologia

- Na Rede

Sociedade e cultura

- Seu Direito Previdenciário

- Seu Direito Trabalhista

- Fortaleza do Tom

- Diz, mulher!

- Crônicas de Fortaleza

Saúde

- Saúde e bem-estar