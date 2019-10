Novas ambulâncias entregues hoje (29) ao Samu serão distribuídas entre 60 municípios do Ceará

A expansão da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará) começou na manhã desta terça-feira (29), com a entrega de 49 ambulâncias. O governador do Ceará, Camilo Santana, realizou a entrega das unidades, com a presença do secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins, nesta manhã, durante cerimônia no bairro Moura Brasil.

Até o final do ano, outras 18 unidades serão entregues, somando 67 veículos distribuídos entre 60 municípios cearenses. A frota atual é de 132 ambulâncias: 19 Unidades de Suporte Avançado, duas Unidades de Suporte Intermediário (USI), 107 Unidades de Suporte Básico (USB), duas motolâncias e dois aeromédicos.

O serviço do Samu no Ceará cobre 136 municípios de 18 regiões de Saúde, com 13 bases regionais e 52 bases descentralizadas. Entre os novos veículos, 60 são Unidades de Suporte Básico e sete são Unidades de Suporte Avançado (USA, UTI móvel).

Os municípios contemplados serão: Itaitinga, Aratuba, Caridade, Itatira, Amontada, Miraíma, Uruburetama, Banabuiú, Ibicuitinga, Jaguaretama, Jaguaribara, Pereiro, Aiuaba, Parambu, Icó, Lavras da Mangabeira, Catarina, Iguatu, Quixelô, Aurora, Mauriti, Milagres, Araripe, Crato, Santana do Cariri, Barbalha, Caririaçu, Jardim, Missão Velha, Cariré, Coreaú, Forquilha, Graça, Hidrolândia, Ipú, Irauçaba, Massapê, Reriutaba, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, Acaraú, Bela Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Morrinhos, Croatá, Guaraciaba do Norte, São Benedito, Tianguá, Ubajara, Viçosa do Ceará, Crateús, Independência, Ipueiras, Novo Orienta, Tamboril, Barroquinha, Camocim e Granja.

De acordo com o Governo do Estado, o Samu funciona 24 horas por dia com equipes multiprofissionais de saúde, formada por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas. Os grupos prestam o socorro em qualquer lugar, privado (residências, locais de trabalho etc.) ou público (vias públicas), após chamada gratuita feita através do 192.