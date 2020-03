Missa em celebração a São José é realizada pela primeira vez de portas fechadas

A missa em celebração a São José, padroeiro do Ceará, foi realizada pela primeira vez a portas fechadas, na Catedral Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (19), feriado estadual. A decisão se deu com o objetivo de evitar aglomeração e proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

O evento foi celebrado pelo pároco, padre Clairton Alexandrino, e contou ainda com a presença do ministério de música, para os cânticos, e leitores, além da imprensa - cerca de 15 pessoas. A missa foi transmitida ao vivo pela página da Arquidiocese de Fortaleza na rede social Facebook, com até 125 pessoas online.

Transmissão ao vivo da missa no Facebook chegou a aproximadamente 125 pessoas online

"Infelizmente, nós estamos presenciando algo que nós nunca podíamos imaginar, que, em pleno Dia de São José, sua catedral estivesse de portas fechadas. Mas é a vida. Nós estamos diante de um acontecimento novo, que precisamos interpretá-lo da forma mais adequada possível", pondera o padre Clairton Alexandrino.

O dia 19 de março marca o último dia do novenário de São José. Devido o decreto do Governo do Estado de proibir a realização de eventos com mais de 100 pessoas, as paróquias de Fortaleza suspenderam a passeata que aconteceria nesta quinta-feira e algumas missas.

"A Igreja está sujeita às leis do País que ela se insere. É para o bem do povo. Cai muito bem com o sentido da Campanha da Fraternidade desse ano, que é 'Viu, sentiu compaixão e cuidou dele'. Então, é uma forma de cuidar da saúde do outro, evitar aglomerações", afirma.

Fiéis lotam igreja no Cariri

Em contrapartida, fiéis lotaram a Capela de São José, no Município do Crato, para celebrar o santo, nesta quinta-feira (19). Idosos (considerados grupo de risco para adquirir Covid-19) foram até a Capela. E houve comunhão, sem distanciamento entre as pessoas.

Casos no Ceará

Subiu para 20 o número de casos confirmados de coronavírus no Ceará, segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde (Sesa), divulgado nesta quarta-feira (18). Nesta terça (17) eram 11 confirmações. Os três primeiros casos foram confirmados no domingo (15).

