Igrejas Católicas cancelam procissões em homenagem a São José e estudam missas via Internet

Os últimos dias do novenário de São José, padroeiro do Ceará, são de adaptação. Com a confirmação de nove casos do novo coronavírus (Covid-19) no Estado, paróquias suspenderam a programação final, prevista para encerrar nesta quinta-feira (19). A passeata de celebração foi cancelada. As missas de encerramento serão realizadas sem público e algumas comunidades estudam transmissão pela Internet.

A ação vem após decreto de estado de emergência do Governo Estadual, que determina cancelamento de eventos com mais de 100 pessoas. O novenário de celebração ao santo começou no último dia 8 e conta com ciclo de missas e uma passeata religiosa.

Fortaleza

Na Capital, o Arcebispo de Fortaleza Dom José Antônio de Aparecido Tosi, comunicou o encerramento da programação e da suspensão das caminhadas em todas as comunidades.

Para que o público não deixe de participar religiosamente das cerimônias, a Catedral Metropolitana de Fortaleza transmitirá pela internet a Santa Missa de encerramento às 10h da manhã da quinta (19). A celebração acontecerá à portas fechadas e será conduzida pelo pároco Clairton Alexandrino.

Canindé

A Paróquia de São José, em Canindé, se organiza para projetar a cerimônia de encerramento na web. “Estamos vendo como vai ser a transmissão, mas deve acontecer nas redes sociais da paróquia”, explica Vanderlúcio Souza, seminarista e assessor de comunicação da Paróquia. Na manhã desta quinta (17), uma nota assinada pelo Padre Roberto Reinaldo Pereira de Queiroz, responsável pela unidade, comunicou a suspensão da procissão.

O comunicado recomenda ainda que fiéis idosos evitem comparecer à igreja se estiverem com sintomas de gripe. A procissão percorre cerca de dois quilômetros desde a Basílica de São Francisco das Chagas, no centro da Cidade, até a Paróquia de São José, no bairro Bela Vista.

O agricultor aposentado Paulo de Oliveira, 70, frequenta a passeata há 30 anos e lamenta o cancelamento. “Vou sentir falta da alegria, do fervor, mas a gente não pode fazer nada, é seguir o que é correto. É triste, mas é o que é certo. Próximo ano tem, se Deus quiser", comenta. A procissão, que percorre cerca de dois quilômetros desde a Basílica de São Francisco das Chagas, no centro da Cidade, até a Paróquia de São José, é seguida por diversos fiéis da região. “Eu acompanho tudinho. As missas, a passeata. Só não ia quando tinha problema de saúde e mesmo assim ficava triste”, relembra Paulo.

200 cadeiras foram colocadas para realização de missa presencial Vanderlúcio Souza

Contudo, apesar das medidas protetivas recomendadas pelo governo do estado, e de já ter adiado a procissão, a Paróquia ainda deve realizar a última missa da novena presencialmente. 200 Cadeiras foram dispostas em frente a sede da paróquia. “Temos expectativa de um movimento menor. Já recomendamos que o público idoso fique em casa, acompanhando pela Internet. É somente para que algumas pessoas possam acompanhar”, reforça Vanderlúcio.